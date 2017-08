Microsoft : l'envie d'exploiter le Cloud pour soulager nos disques durs Microsoft : l'envie d'exploiter le Cloud pour soulager nos disques durs

Non, on ne parle pas ici du cloud-gaming dont on attend toujours de voir les résultats dans le constamment reporté Crackdown 3, mais d'une tentative de solution face à une problématique de notre époque : le stockage.



Mike Ybarra a en effet parlé d'un ennui qui finalement ne concerne pas que Microsoft dans le monde du JV, à savoir le poids des jeux qui se fait de plus en plus élevé, et encore plus maintenant que l'on commence à parler de 4K. A titre d'exemple, si vous voulez bénéficier de toutes les options graphiques de Forza Motorsport 7 sur Xbox One X, c'est environ 100Go que vous allez vous prendre au visage, ce qui pose à la fois un problème pour la taille des disques durs actuels, mais également l'installation et le téléchargement (car la totalité des données ne seront évidemment pas sur le blu-ray).



Microsoft est donc en train de réfléchir à incorporer un jour la technologie Cloud pour le stockage, où avec un peu d'optimisation et surtout une bonne connexion, cela permettrait aux joueurs d'avoir le choix d'installer seulement les choses les plus essentielles sur leur disque dur, tandis que le reste se chargera directement en fonction de votre progression dans le jeu (certaines zones, les cinématiques, etc.). Rien d'obligatoire selon Ybarra, mais juste un choix pour ceux qui disposent de la connexion recquise.



De quoi gagner drastiquement de la place sur votre disque dur, même si cela reste pour l'heure de l'ordre du projet, et que même en cas de concrétisation, il faudra voir si chaque éditeur joue le jeu ou continue de nous faire bouffer des dizaines de giga, avec parfois des patchs aussi gros.



(Source : GamesRadar)