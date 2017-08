Charts Japon : DQXI ne lâche rien

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 14 au 20 août 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Comme chaque semaine depuis son lancement, c'estqui mène la danse avec encore 110.000 ventes supplémentaires au compteur, le titre n'étant maintenant qu'à un doigt des 3 millions, et ce sans compter le dématérialisé.Sauf surprise,attendra encore deux ou trois semaines pour devenir le premier million-seller de la Switch (au Japon) tandis qu'on remarquera queeffectue une faible deuxième semaine. Dans les grandes lignes, le titre fait à peine mieux quequi est pourtant une licence usée, ce qui donne peu d'espoir pour l'avenir de cette franchise cross-média. On ne peut pas faire un coup à laà chaque fois.Enfin, deux entrées cette semaine pour deux RPG en ligne, donc on évitera de juger les scores vu qu'une bonne partie des ventes de ce genre de jeu s'effectuent aujourd'hui en dématérialisé.