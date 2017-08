Shenmue III : Yu Suzuki rassure après le premier trailer (+ autres infos) Shenmue III : Yu Suzuki rassure après le premier trailer (+ autres infos)

Voir un premier trailer de Shenmue III fut une bonne nouvelle pour connaître l'avancement du projet même si cela a finalement généré un certain bad-hype, notamment à cause du rendu des personnages (et l'absence d'expressions faciales).



Interviewé par Game Spark, Yu Suzuki et le producteur Hideaki Morishita tiennent à expliquer le problème, tout en apportant quelques informations supplémentaires.



- La plupart des modèles de personnages ne sont que temporaires. D'ailleurs, actuellement, certains modèles sont bien plus avancés que ce qui a été montré.

- Il y a une cause à avoir publié un trailer tiré d'un ancien build : la précipitation. YS Net était heureux du partenariat d'édition avec Deep Silver et a donc estimé qu'il était important pour marquer le coup qu'une première vidéo soit diffusée pour la GamesCom (sans le partenariat, YS Net n'aurait rien diffusé pour le moment).

- Le travail sur les expressions faciales n'a d'ailleurs débuté qu'il y a un mois.



- Il n'y aura pas de multi, mais peut-être des DLC.

- Les doubleurs US et japonais de Ryo ont déjà signés pour travailler sur Shenmue III et si Yu Suzuki fera en sorte que l'on retrouve un maximum de voix d'origine, ce ne sera pas le cas pour tous les persos, certains doubleurs s'étant retirés du marché. C'est le cas pour Shenhua.

- Le système de combat a été totalement modifié.

- Parmi les annexes, on nous évoque de la course, de la pêche (avec possibilité de revendre les poissons), du bois à couper et, « parce que les gens seront en colère » si ce n'est pas proposé, du chariot élévateur.

- Yu Suzuki est conscient que beaucoup de joueurs n'ont pas joué au deux premiers épisodes et plutôt qu'un très long résumé en cinématique (comme avec Shenmue II sur Xbox), d'autres méthodes pourraient être mises en place in-game, comme des flashbacks ou des persos qui vous rappelleront ce que vous avez fait par le passé.

- La durée de vie devrait tourner autour des 30h en incluant quelques annexes.



- L'éditeur japonais n'a pas encore été décidé (Deep Silver ne s'occupe que de l'occident).

- Yu Suzuki aimerait faire Shenmue IV après Shenmue III. Le scénario ne sera en effet pas terminé et il ne voulait pas se forcer à mettre le point final dans cet épisode en réduisant ses ambitions.

- Shenmue III ne sera pas au TGS 2017. Encore une fois, sa présence à la GamesCom est dû au partenariat avec Deep Silver.