Présent durant l'actuelle GamesCom,a droit à du neuf coté gameplay avec ici deux nouvelles vidéos de Game Informer, l'une consacrée au solo, l'autre au mode coopération toujours jouable jusqu'à quatre en ligne.Le lancement tombera pour début 2018 sur tous les territoires, sur PS4 et One dans un premier temps puis un peu plus tard sur PC.