Dontnod : un projet avec Bandai Namco

Un pied dans le cercueil il y a encore quelques années, le studio français Dontnod continue de grossir coté ambition et alors que Vampyr doit sortir en fin d'année, le groupe annonce maintenant un partenariat avec Bandai Namco pour un nouveau projet.



- Le jeu ne sera dévoilé qu'en 2018.

- Il prend cadre dans une ville fictive US.

- Nouvelle licence.

- Mélange entre enquête et narration.

- En développement depuis 2016.

- Le scénario est en cours de finalisation.

- N'interfère pas sur le développement de Life is Strange 2.



Bandai Namco se montre fier de cette nouvelle collaboration, le groupe souhaitant se construire peu à peu un bon petit catalogue occidental avec notamment cette année Little Nightmares et Get Even.