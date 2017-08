Metal Gear Survive : nouvelles images Metal Gear Survive : nouvelles images

Pas de nouvelle vidéo pour Metal Gear Survive mais tout de même une poignée d'images pour rappeler l'existence de ce projet spin-off aussi bien jouable en solo au travers de missions spéciales, qu'à plusieurs en coopération (ce dernier point étant le coeur du jeu). Notez que les deux aspects seront reliés en une seule et même base où vous pourrez décider de la marche à suivre, et bénéficier des gains du solo dans le multi, et vice-versa.



Sortie prévue en 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.