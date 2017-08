Level-5 : peu d'espoir pour un Dark Cloud 3 Level-5 : peu d'espoir pour un Dark Cloud 3

Alors que le boss de Level-5 joue le teasing pour l'arrivée du premier Ni No Kuni sur PC via Steam, l'homme se montre en revanche beaucoup plus concret concernant l'éventualité d'un Dark Cloud 3, et autant vous dire qu'il y a peu d'espoir.



« Il y a eu énormément de demandes pour faire un Dark Cloud 3, ou quel que soit son nom. Mais cette licence appartient en partie à Sony Computer Entertainment, et est gérée par ces derniers. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons décider seul. »



Akihiro Hino déclare d'ailleurs avoir envie d'un nouvel épisode, au point qu'il y a eu des « négociations » avec Sony par le passé, rajoutant de suite qu'il ne sait pas « si cela est encore possible aujourd'hui ».



Pour les nostalgiques, vous pouvez toujours retrouver les deux premiers épisodes (ainsi que Rogue Galaxy) sur PS4 via la gamme PS2 Classics.



(Source : Kotaku)