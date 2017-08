Ni No Kuni 1 : vers une version PC ? Ni No Kuni 1 : vers une version PC ?

Le 19 janvier 2018 sortira Ni No Kuni II à la fois sur PlayStation 4 et PC via Steam, Bandai Namco ayant maintenant pour habitude de sortir la majorité de ses titres sur la plate-forme de Valve.



Du coup, PC Gamer a été interrogé Akihiro Hino (boss de Level-5) concernant la possibilité de voir arriver dessus le premier Ni No Kuni, ce à quoi ce dernier à répondre en souriant : « Je vais laisser travailler votre imagination pour le moment mais restez à l'écoute pour des annonces plus officielles. Je ne peux en dire plus à ce sujet. »



Un petit remaster ne surprendrait pas pour ce premier épisode qui a rencontré un bon succès en occident sur PS3, et on imagine en cas de confirmation que la PS4 pourrait être également concernée.