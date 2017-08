Une deuxième MAJ pour Fast RMX Une deuxième MAJ pour Fast RMX

Fast RMX s'autorise un petit suivi bienvenu puisque, après la première MAJ qui ajoutait le contre-la-montre et les matchs amicaux entre amis, le développeur Shin'en nous annonce que le titre gonflera un peu son contenu courant septembre avec six nouvelles courses « remix » et deux coupes pour aller avec.



Et histoire de gratter quelques ventes supplémentaires, le jeu aura enfin droit à sa sortie japonaise dans les mêmes eaux.