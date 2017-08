VR : le HTC Vive baisse de 200€ VR : le HTC Vive baisse de 200€

Afin de relancer un peu un marché qui tarde à décoller, Valve et HTC baissent à leur tour le prix de leur casque (HTC Vive) qui se retrouve à 699€ au lieu de 899€ (599$ au lieu de 799$ aux USA), accompagné en bonus d'un mois d'essai gratuit au service Viveport qui permet de récupérer deux applications ainsi que cinq nouveaux titres chaque mois.



Une baisse de prix qui arrive à point nommé pour préparer les fêtes de fin d'année et l'arrivée prochaine des « exclusivités » Bethesda (Fallout, Doom & Skyrim), les guillemets étant pour signaler que les titres ne sortiront pas sur l'Oculus Rift (mais tout de même sur le PS VR). L'Oculus Rift qui a également baissé son prix il y a quelques semaines, se retrouvant à 449€ avec les contrôleurs Touch.



Ironiquement, c'est finalement Sony qui pour le moment maintient le mieux la barre avec un PlayStation VR qui n'a pas bougé son prix d'un poil depuis son lancement fin 2016, et qui pour le moment se vend suffisamment bien aux yeux de son constructeur (399€ on rappelle, mais sans la caméra et les PS Moves).