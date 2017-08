Monolith : l'après Xenoblade 2 se dessine Monolith : l'après Xenoblade 2 se dessine

On bosse dur actuellement chez Monolith Software et alors que le chantier Xenoblade Chronicles 2 doit bientôt arriver à terme, le titre étant toujours prévu pour cette fin d'année sur Nintendo Switch, voilà que le développeur ouvre une page de recrutement sur son site officiel, dédié à un « nouveau RPG ambitieux » tout en ajoutant deux nouveaux artworks qui, justement, ne sentent pas du tout le Xeno.



Vu la qualité des productions du studio, on a déjà hâte d'en savoir plus mais probable qu'on n'en verra pas la couleur avant un petit moment.