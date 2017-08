Mass Effect Andromeda : la fin du suivi solo Mass Effect Andromeda : la fin du suivi solo

L'information était déjà sortie au préalable via les sources de Kotaku et c'est aujourd'hui Bioware Montréal qui confirme officiellement en communiqué que Mass Effect Andromeda n'aura plus le droit à aucun suivi solo, aussi bien au niveau des patchs (beaucoup de boulot a déjà été fait à ce sujet) mais également concernant des extensions. Il s'agit d'ailleurs du premier épisode de la série à ne pas du coup avoir droit de DLC solo.



En revanche, le mode multi poursuivra sa carrière quelques temps avec quelques MAJ coté missions, personnages et objets.



Le communiqué s'achève par un « Nous espérons vous revoir dans l'univers Mass Effect », ce qui reste un vœu pieux quand on sait que l'équipe est désormais réduite, et qu'une partie ne sera désormais consacré qu'au soutien envers d'autres studios EA.