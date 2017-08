[Rumeur] La fin de la série Rhythm Heaven et des espoirs pour une localisation de Mother 3 [Rumeur] La fin de la série Rhythm Heaven et des espoirs pour une localisation de Mother 3

Après avoir discuté avec plusieurs sources proches de Nintendo, Jonathan Holmes de Destructoid vient affirmer au peuple que l'on peut à la fois oublier tout espoir d'une localisation officielle de Mother 3 (via un quelconque eShop notamment), mais également de nouveaux épisodes pour la série Rhythm Heaven.



Voici ses propos :



« On ne sait jamais ce qui peut arriver mais vu comment les choses se présentent, sous l'administration actuelle de Nintendo, Mother 3 ne quittera jamais le Japon et il n'y aura jamais d'autre jeu Rhythm Heaven. Satoru Iwata fut la force motrice derrière Rhythm Heaven et celui qui a discuté à plusieurs reprises avec NOA pour au moins envisager la possibilité de localiser Mother 3 aux USA et en Europe. Sans lui, il n'y a désormais plus personne chez Nintendo pour pousser ce souhait. »



« L'équipe principale derrière la série Rhythm Heaven a été plus ou moins démantelée et la dernière fois que NOA a envisagé de traduire Mother 3, ils ont fini par abandonner. C'était il y a quelques temps déjà et désormais [ndlr : selon ses sources], le contexte semble encore plus compliqué : dépeindre des personnages transsexuels d'une manière qui insulterait à la fois la gauche politique et la droite US est la dernière chose que semble souhaiter Nintendo en ce moment. »



Des rumeurs évoquaient pourtant l'année dernière un espoir pour une arrivée de Mother 3 sur une future VC Switch (au moins traduit en anglais). Quant à Rhythm Heaven, les fans auront de quoi s'attrister vu la qualité de la série, même s'il est probable que l'éditeur estime tout simplement avoir fait le tour du concept.



(Source : Destructoid & NeoGaf)