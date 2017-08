Xbox Game Pass : la MAJ de septembre Xbox Game Pass : la MAJ de septembre

Dans la foulée de son Live GamesCom, Microsoft dévoile la liste des titres qui intégreront le programme Xbox Game Pass en septembre, incluant en surprise ReCore Definitive Edition qui sort justement ce 29 août dans les bacs.



(On rappelle que l'abonnement Xbox Game Pass est à 9,99€ par mois et permet d'accéder à un catalogue fait de plus d'une centaine de titres à télécharger, mixant One & 360)



- ReCore Definitive Edition (One)

- Metro Last Light Redux (One)

- 10 Second Ninja X (One)

- Hue (One)

- The Bridge (One)



- Fable II (360)

- Garou : Mark of the Wolves (360)