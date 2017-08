Xbox One : et soudain, des annonces pour Kinect Xbox One : et soudain, des annonces pour Kinect

On ne pensait plus prononcer le mot Kinect hormis qu'en parlant du passé mais voilà, la caméra version Xbox One aura droit à des jeux en fin d'année, ou plutôt deux remasters avec Disneyland Adventures et Pixar Rush, avec compatibilité One X et même possibilité d'y jouer à la manette si vous n'avez pas l'accessoire, ce qui on l'imagine représente le plus grand nombre.



Pour Zoo Tycoon, c'est juste une réédition intégrant la MAJ One X, évidemment offerte à ceux qui ont l'original.