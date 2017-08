Charts US : le rapport complet de NPD (juillet) Charts US : le rapport complet de NPD (juillet)

L'institut NPD nous livre son rapport pour les ventes US au moins de juillet dernier, évidemment plus faible que la moyenne faute de grosses sorties mais tout de même en hausse par rapport à 2016, grâce à la Switch et la PS4 coté hardware, sans oublier Splatoon 2 pour le software.



1) Switch : 220.000 ventes

2) PlayStation 4 : 217.000 ventes

(pas de chiffre pour les autres)



De janvier à juillet, la PS4 est première des ventes aux USA avec une hausse de 15 % par rapport à 2016, là où la One se retrouve reléguée à la troisième place, donc derrière la Switch.



Le software

- Prise en compte du dématérialisé sauf pour les jeux Bethesda, Sony, et Nintendo.

- Non prise en compte des supports dématérialisés PC hors Steam (uPlay, Origins, etc).

- Le classement se fait par valeur de ventes.



1. Splatoon 2

2. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

3. GTA V

4. FFXII : The Zodiac Age

5. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

6. Injustice 2

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Overwatch

9. Rainbow Six Siege

10. NBA 2K17



Quelques détails



- 332.000 ventes pour Splatoon 2

- Hors NetherRealm, les temps sont toujours durs pour la baston aux USA : en l'espace d'un mois, Arms chute à la 17ème place, et Tekken 7 à la 20ème place.

- Le top 10 ci-dessous n'évolue pas d'un poil par rapport à juin.



Les meilleures ventes de 2017 aux USA (janvier à juillet)



1. Ghost Recon Wildlands

2. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

3. For Honor

4. GTA V

5. Horizon Zero Dawn

6. Injustice 2

7. Mass Effect Andromeda

8. Resident Evil 7

9. NBA 2K17

10. Call of Duty : Infinite Warfare