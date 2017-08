SNK prépare d'autres jeux de combat SNK prépare d'autres jeux de combat

Yasuyki Oda, producteur de The King of Fighters XIV, a livré une petite interview auprès de IGN (branche Amérique Latine) pour évoquer un peu l'avenir de SNK sur le plan de la baston, mais également ses propres souhaits. Voici ce qui en sort.



- Le suivi de KOF XIV est globalement terminé et il n'y a aucun plan pour la suite. Mais s'il devait y avoir un nouveau DLC, ce sera des persos « plutôt que des costumes ».



- Oda est « convaincu » qu'il y aura un King of Fighters XV un jour ou l'autre.



- Pas de plan pour un remaster de KOF XIII.



- De nouveaux jeux de combat sont en préparation chez SNK. Pas d'indice pour l'heure, même si l'homme déclare que les équipes envisagent toujours de faire de nouveaux épisodes de Fatal Fury et Art of Fighting, ajoutant qu'il faut au préalable l'approbation du haut de l'organigramme.



The King of Fighters XIV est disponible depuis l'été dernier sur PS4, avec une très bonne réception de la part des joueurs. Il a accueilli depuis quelques persos en DLC, une MAJ gratuite sur le rendu graphique, ainsi qu'une version PC.