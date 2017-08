ReCore : la Definitive Edition datée ReCore : la Definitive Edition datée

Leaké à de très nombreuses reprises, la « Definitive Edition » de ReCore est enfin officialisé avec comme prévu un lancement pour le 29 août sur PC et Xbox One, pour 19,99€ dans les deux cas.



Cette version ajoutera un nouveau scénario, le fameux cinquième robot « T8-NK » promis depuis le lancement et une compatibilité Xbox One X + option HDR.



On ignore encore officiellement si les possesseurs de la version standard auront le droit à tout cela mais les rumeurs indiquent une MAJ gratuite pour ces derniers.