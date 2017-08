The Crew 2 récupère la marque Harley-Davidson The Crew 2 récupère la marque Harley-Davidson

Pas peu fier, Ubisoft déclare s'être offert un partenariat avec la marque Harley-Davidson pour faire apparaître plusieurs motos affiliées dans le futur The Crew 2, qu'on ne verra nul part ailleurs au moins jusqu'en 2019 (en même temps, pas comme si les jeux de moto étaient en surnombre).



Le premier modèle annoncé dans le jeu est la Iron 883 et on attendra un trailer plus complet pour découvrir le « casting » autour de cet épisode beaucoup plus ambitieux qui ajoutera également les véhicules aériens.



Sortie prévue début 2018 sur PC, PS4 & One.