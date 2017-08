Dissidia Final Fantasy NT : dates JP + US, édition collector + annonce du Season Pass Dissidia Final Fantasy NT : dates JP + US, édition collector + annonce du Season Pass

Square Enix précise aujourd'hui les dates de sorties pour Dissidia Final Fantasy NT (la version PS4 donc), prévu donc pour le 11 janvier au Japon puis le 30 du même mois aux USA. Toujours aucune précision pour la version européenne qui reste signée pour « début 2018 ».



Et justement, coté USA, on nous annonce déjà de multiples éditions :



Edition Standard

- 59,99$

- Un steelbook en bonus de précommande (3 disponibles)



Edition Digitale

- 59,99$

- Skin du Warrior of Light + mini-OST de 5 morceaux en bonus de précommande

- 89,99$ la version Deluxe avec Season Pass



Edition Collector

- 189,99$

- OST (15 morceaux)

- Artbook (80 pages)

- Season Pass (*)

- Steelbook (différent de ceux en précommande)

- Statuette de 20cm



(*) Le Season Pass comprend six nouveaux personnages à venir après le lancement, s'ajoutant aux 27 annoncés pour le lancement (voir 28 en comptant Noctis qui n'a pas encore été pleinement officialisé).