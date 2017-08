Dragon Ball FighterZ : nouveaux scans + confirmation des quatre nouveaux combattants Dragon Ball FighterZ : nouveaux scans + confirmation des quatre nouveaux combattants

Plus de doute à avoir : les versions SSB de Goku et Vegeta seront bien des personnages à part entière dans Dragon Ball FighterZ, comme le confirme les nouveaux scans du V-Jump qui rappellent également la présence de C-16 et C-18 au casting (C-17 n'est toujours pas confirmé malgré sa présence durant une attaque spéciale).



Sortie prévue pour début 2018 sur PC, PS4 & One, avec une béta préalable en septembre et l'ouverture des inscriptions dans quelques jours.