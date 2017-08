Persona 3 & 5 Dancing : premiers visuels Persona 3 & 5 Dancing : premiers visuels

Atlus en dévoile un peu plus sur ces deux prochaines adaptations musicales dans l'univers Persona avec quelques visuels pour illustrer le casting, en rappelant que les deux produits arriveront au printemps 2018 coté Japon, aussi bien sur PS4 que sur PS Vita.



Persona 3 : Dancing Moon Night



Casting :

- Le protagoniste principal

- Jumpei Iori

- Yukari Takeba

- Aigis



Musiques :

- Burn My Bread

- Mass Destruction

- Hearful Cry



Persona 5 : Dancing Star Night



Casting :

- Le protagoniste principal

- Ann Takamaki

- Ryuji Sakamoto

- Majoto Niijima



Musiques :

- Wake Up, Get Up, Get Out There

- Life Will Change

- Last Surprise



Bien entendu, il s'agit d'une liste non exhaustive de ce que vous trouverez dans chacun.