Shenmue III trouve son éditeur

Ce n'est pas encore à cette GamesCom que Shenmue III fera le grand show, mais Yu Suzuki y sera néanmoins présent pour parler un peu de son projet et rencontrer les fans. Reste une annonce importante aujourd'hui : ce troisième épisode se trouve enfin un éditeur avec Deep Silver (Koch Media), ce qui n'est pas trop étonnant quand on sait que le distributeur a déjà pris en charge de nombreux projets Sega/Atlus, dont Persona 5 et Yakuza.



Le titre reste attendu pour le printemps 2018 sur PC et PlayStation 4, et on espère que le TGS ou le PlayStation Experience seront l'occasion d'en voir un peu plus.