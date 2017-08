Dragon Ball FighterZ : quatre persos de plus au casting + infos sur le mode Histoire Dragon Ball FighterZ : quatre persos de plus au casting + infos sur le mode Histoire

Le dernier numéro du magazine Weekly Jump révèle la présence de quatre nouveaux personnages au casting : les version Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, mais également les androïdes 16 et 18. Notons que « C-18 » comme on l'appelait chez nous aura une attaque qui fera visuellement apparaître à l'écran « C-17 », sans que l'on sache si ce dernier sera également jouable.



Le casting grimpe donc pour l'heure à 13 personnages :



- Goku

- Goku SSB

- Vegeta

- Vegeta SSB

- Gohan (jeune)

- Trunks (futur)

- Piccolo

- Krilin

- Cell

- Freezer

- Majin Buu

- C-16

- C-18



Du coup on en apprend un peu plus sur le mode histoire, qui mettra en scène une réalité alternative où C-16 revient à la vie après la chute des super saiyens.



Sortie prévue début 2018 sur PC/PS4/One, avec une bêta préalable du 16 au 18 septembre (ouverture des inscriptions le 22 août).