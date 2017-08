Injustice 2 : le Fighters Pack 2 en approche Injustice 2 : le Fighters Pack 2 en approche

NetherRealm vient signaler à ses fans que la GamesCom sera l'occasion de lever le voile sur le « Fighters Pack 2 » dédié à Injustice 2, sans pour une fois donner le moindre indice sur son contenu même si l'on se doute qu'il y aura au moins trois personnages à 5,99€ l'unité (inclus dans le Pack Ultimate à 39,99€ qui propose l'accès aux neuf persos DLC + quelques skins).



On rappelle que les trois premiers persos bonus sont disponibles depuis quelques temps via le « Fighters Pack 1 » : Red Hood, Starfire et Sub-Zero en guest.