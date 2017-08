Charts Japon : la Switch prend son envol

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 7 au 13 août 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.De récents rapports indiquent qu'il manque toujours des Switch au Japon pour satisfaire la demande (certaines loteries amènent des milliers de candidats pour seulement des dizaines de consoles disponibles), mais les stocks mis en place ont au moins le mérite d'être beaucoup plus conséquent qu'avant l'été, la machine faisant à elle seule un score quasiment équivalent à la totalité du reste du classement.On remarquera d'ailleurs que le combat PS4 VS 3DS a repris de plus belle et comme en 2016, difficile de savoir pour le moment laquelle des deux devancera l'autre sur les ventes annuelles.