Charts Japon : entrée de The Snack World

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 7 au 13 août 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Une fois encore, c'estqui se montre comme le patron du moment avec 200.000 exemplaires de plus au compteur pour un total de 2,8 millions d'exemplaires vendus, uniquement sur le marché physique, et donc probablement à plus de 3 millions en comptant le numérique. On reste pour l'heure dans les mêmes eaux que(record de la série à 4,35 millions au total) qui tournait à 3,2 millions dans le même laps de temps.n'est quant à lui qu'à un doigt du million et on signalera l'entrée de, la nouvelle franchise cross-média de Level-5 qui se contenter d'environ 100.000 ventes sans que l'on ne puisse rien juger pour le moment :premier du nom avait démarré à 50.000 ventes pour finir à 1,3 million.