Danger Zone également sur Xbox One

Vous vous souvenez de? Au cas où, c'est sorti le 30 mai dernier sur PC et PS4 et il s'agissait ni plus ni moins que d'un hommage direct au mode Crash de la franchise, d'ailleurs signé par des anciens de Criterion.Bref, si on en reparle, c'est juste pour vous dire que le jeu reviendra en fin d'année sur Xbox One, avec option Xbox One X pour une résolution en 4K natif et 12 niveaux supplémentaires, ce qui est quand même pas mal quand le jeu de base n'en possédait qu'une vingtaine. Le prix devrait rester le même, à savoir 12,99€.