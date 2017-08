Titre et synopsis du prochain Swery Titre et synopsis du prochain Swery

Le prochain Hidetaka « Swery » Suehiro se dévoilera début septembre pour la PAX West mais les premiers détails tombent déjà par l'intermédiaire… de la plate-forme de financement FIG. Car oui, ayant accumulé de nombreux flops par le passé en dépit d'une communauté qui fait les louanges de ses productions WTF (Deadly Premonition et D4), l'homme se doit avec son nouveau studio de faire appel aux fans pour avoir quelques billets afin de faire naître son projet.



(Note : la page de financement n'est pas encore ouverte pour le moment)



Un nom donc, The Good Life, et un spitch de départ : vous incarnerez Naomi, une photographe new-yorkaise qui a accumulé une énorme dette et qui compte se refaire un peu dans la petite bourgade anglaise de Rainy Woods, auto-proclamée pour être « la plus heureuse du monde ». Petit détail néanmoins : chaque nuit, tous les habitants de la ville se transforment en chats. Et vous également du coup.



RDV début septembre pour en savoir davantage avec probablement les détails du financement, et la ou les plates-formes dédiées.