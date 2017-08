Arms : la prochaine MAJ en approche Arms : la prochaine MAJ en approche

Le code source de la dernière MAJ d'Arms laissait entendre l'arrivée prochaine d'un personnage ainsi qu'un stage sur le thème des 'bonbons' et cela semble aujourd'hui se confirmer : le compte Twitter officiel du jeu nous tease avec un visuel montrant effectivement un niveau inédit, et peut-être même le perso en question vu le dessin sur la fenêtre à droite.



A voir si Nintendo attend la GamesCom pour officialiser tout cela, voir pourquoi pas un Nintendo Direct qui fera également un dernier point sur les sorties de fin d'année (les dates précises de Fire Emblem Warriors et Xenoblade Chronicles 2 notamment).