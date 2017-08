[Rumeur] Okami HD en vue sur PS4 & One

Capcom semble avoir encore de nombreux remasters sous le coude vu que, outrede retour en fin d'année (PS4/One/Switch), c'est maintenant la branche UK de Kotaku qui nous affirme l'arrivée d'unsur PlayStation 4 et Xbox One pour courant décembre.L'information provient de deux sources indépendantes, toutes deux vérifiées par le dit site, qui affirment également qu'une version boîte sera au programme.- Le titre sortirait plus précisément le 12 décembre 2017.