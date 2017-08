Le prochain Swery annoncé en septembre Le prochain Swery annoncé en septembre

Auteur d'un Deadly Premonition qui ne pouvait que diviser et de D4 : Dark Dreams Don't Die qui n'aura visiblement jamais droit à sa Saison 2, Hidetaka « Swery » Suehiro prépare son avenir et annonce qu'il dévoilera enfin son nouveau jeu le 2 septembre pendant la PAX West 2017 durant un panel d'une heure (dans la nuit du 2 au 3 septembre à 01h30 du matin chez nous).



Aucun indice particulier dans le communiqué hormis qu'il indique adorer le café, qu'il en boira pendant le panel et que si vous venez lui poser une question sans avoir vous-même une tasse de café entre les mains, il ne vous répondra pas. Du Swery quoi.