Yo-kai Watch Busters 2 annoncé... sur 3DS Yo-kai Watch Busters 2 annoncé... sur 3DS

La Switch continue de subir la concurrence de sa propre grande sœur, toujours courtisée par les japonais. Alors que Level-5 vient tout juste de sortir The Snack World au Japon sur la bonne vieille 3DS, l'éditeur annonce dessus Yo-kai Watch Busters 2 pour cet hiver (toujours sur l'archipel évidemment), donc la suite du spin-off orienté action et jouable en coopération.



Un trip différent dont vous pourrez avoir un premier aperçu le 29 septembre avec la version européenne de Yo-Kai Watch 2 : Spectres Psychiques, qui contient un mode annexe incarnant les prémices de ce que deviendra Busters.



Coté Switch, on rappelle tout de même qu'à en croire les sous-entendus du boss de Level-5, le prochain Inazuma Eleven devrait sortir dessus (ainsi que sur 3DS).