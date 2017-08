Sonic Mania : un léger retard sur PC

Pas de bol pour les PCistes qui comptaient se lancer dans les nouvelles aventures du hérisson bleu mardi prochain : SEGA annonce un report de dernière minute pouravec une sortie désormais prévue pour le 29 août (pour des besoins d'optimisations) et en compensation un code du premierà tous ceux qui ont précommandé le titre (*).Sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, c'est toujours attendu pour le 15 août.