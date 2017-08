Tales from the Borderlands : Telltale brise les espoirs de voir une Saison 2 Tales from the Borderlands : Telltale brise les espoirs de voir une Saison 2

Comme depuis quelques années, Telltale fait fonctionner l'usine à gaz avec plusieurs projets en production dont quelques uns déjà en cours de diffusion, avec en vrac Les Gardiens de la Galaxie, Minecraft Story Mode (Saison 2), Batman : The Enemy Within, The Wolf Among Us (Saison 2) et The Walking Dead (quatrième et dernière Saison).



Malheureusement pour certains, pas de Saison 2 pour Tales from the Borderlands et il semble qu'il n'y ait pas trop d'espoir pour l'avenir puisque dans un post-mordem sur le projet, les développeurs viennent de confirmer que la Saison 1 n'avait pas rencontré le succès attendu malgré toute la bonne volonté de l'équipe, le réalisateur Nick Herman s'attristant notamment du fait de voir des ventes « pas terribles » pour un projet qui l'a occupé pendant deux ans.



Dommage pour une production qui est considérée encore aujourd'hui comme l'une des meilleures du studio, et l'équipe garde un petit espoir de voir Gearbox reprendre les deux persos principaux (Rhys et Fiona) pour le futur Borderlands 3, confirmé depuis belles lurettes et qu'on attend éventuellement pour 2018 (Take2 ayant confirmé avoir une sortie majeure l'année prochaine en plus de Red Dead Redemption 2).