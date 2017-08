Disgaea 5 Complete : 100.000 ventes dans le monde

Nippon Ichi Software annonce officiellement quesur Nintendo Switch a dépassé les 100.000 ventes dans le monde, soit un chiffre satisfaisant pour le développeur/éditeur vu le statut de simple portage mais néanmoins légèrement inférieur aux dernières déclarations : on nous affirmait 114.000 précommandes en occident, et en comptant le faible démarrage japonais (5.000 environ), il faut donc croire que quelques 20.000 réservations n'ont pas été maintenues.Cette édition a fait la bonne majorité de ses ventes aux USA, et coté Europe, c'est désormais en France que l'on trouve le plus d'adeptes (dépassant le Royaume-Uni).