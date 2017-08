Un faible démarrage pour LawBreakers

Nombreux sont les développeurs qui sont passés de l'ombre au firmament en l'espace d'un projet, mais bien d'autres ont fait le chemin inverse, surtout après avoir quitté leur boîte de développement. On citera notamment Tomonobu Itagaki mais on pourrait peut-être rajouter aujourd'hui à la liste Cliff Bleszinski, l'une des stars de la franchisequi n'a semble t-il pas eu le nez fin en souhaitant poursuivre sa route dans son coin.Après un long temps de gestation, sonest disponible depuis quelques jours sur PC et PS4 (nouveau FPS sauce compétition) et on ne peut dire que l'odeur du succès se fait sentir avec seulement 30.000 personnes qui possèdent aujourd'hui la version PC selon Steamspy, auquel il faut évidemment enlever tous les représentants de la presse qui ont eu une version pour test. Le site Githyp déclare d'ailleurs que le nombre de joueurs actifs en Day One tournait autour des 3000, soit quatre fois moins que le malheureuxde Gearbox qui est depuis passé F2P sans qu'on en parle davantage.A voir si une communauté parviendra à se former sur la longueur, ou si le titre rejoindra le cimetière d'un genre où beaucoup se sont cassés les dents, surtout maintenant qu'un certaina posé ses marques.