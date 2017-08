Fallout 4 : l'évidente édition GOTY Fallout 4 : l'évidente édition GOTY

Comme pour Skyrim et les précédents gros RPG de l'éditeur, Fallout 4 n'échappera pas à son édition GOTY qui arrivera donc le 26 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Le titre inclura la totalité des MAJ (dont le mode Survie, la compatibilité mods, les options PS4 Pro) ainsi que les six DLC payants, dont le gros morceau Far Harbor.



Notons enfin qu'il y aura même une édition limitée Pip-Boy à 99$ pour l'occasion, prévu le même jour. Un Collector pour une édition GOTY, c'est dire si on n'arrête pas le progrès.