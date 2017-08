Dynasty Warriors 9 : quelques images de plus Dynasty Warriors 9 : quelques images de plus

Dynasty Warriors 9 revient s'illustrer avec quelques visuels pour présenter certaines stars du casting qui comptera environ 80 personnages jouables, la plupart bien connus des fans de la franchise même si quelques inédits seront au rapport.



Outre cela, Koei Tecmo a mis à jour le site officiel pour présenter le nom des dix premiers chapitres de l'aventure. Chaque chapitre proposera ses missions principales et secondaires, sachant que l'on sera parfaitement libre d'en zapper une majorité pour se consacrer uniquement aux batailles majeures, avec auquel cas le risque évident d'arriver dans des missions un peu trop difficiles pour le niveau de vos combattants.



1) An 184 : Yellow Turban Suppression

2) An 190 : Luoyang Riot

3) An 194 : The Beginning of the Local Warlord Rivalry

4) An 197 : Those Who Control Zhongyuan

5) An 200 : The Crouching Dragon's Awakening

6) An 208 : The Great War of the Red Cliffs

7) An 208 : To the Three Competing Kingdoms

8) An 215 : Rumbles of the Three Kingdoms

9) An 219 : Fierce Battle for Jingzhou

10) An 222 : Ahead of Military Rule and Righteous Rule



Dynasty Warriors 9 sortira sur PC, PS4 & One à une date encore non spécifiée (probablement premier semestre 2018). Il s'agira d'une exclusivité PS4 au Japon.