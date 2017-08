No Man's Sky : la MAJ 1.3 en approche No Man's Sky : la MAJ 1.3 en approche

Même si la communauté a fondu comme neige au soleil, sur PC comme sur PlayStation 4, Hello Games veut tout de même assurer sa réputation pour l'avenir et entend bien maintenir le suivi de No Man's Sky avec l'arrivée cette semaine (sans plus de précisions) d'une troisième grosse MAJ qui, comme les deux précédentes, apportera son lot de nouvelles choses.



Nommé « Atlas Rises », l'update 1.3 proposera donc les choses suivantes :



- Importants changements au niveau de la narration et de l'histoire globale.

- Enfin la possibilité de se téléporter d'un bout à l'autre de l'univers, mais uniquement via des portails dédiés.

- Divers ajouts et correctifs (qui ne seront indiqués que quelques heures avant la sortie de la MAJ).



Parti de presque rien il y a un an, lui valant les foudres de la critique, No Man's Sky aura réussi à s'améliorer drastiquement avec tout d'abord l'arrivée de nouveaux modes ainsi que de la construction de base (novembre 2016) puis la rehausse graphique, le partage des bases, la classe des vaisseaux et les véhicules terrestres (mars 2017).