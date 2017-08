Xbox : Microsoft va prochainement apporter des modifications au système des succès Xbox : Microsoft va prochainement apporter des modifications au système des succès

Excepté chez Nintendo (pour l'instant), le système de succès/trophées introduit dans la précédente génération de consoles fait aujourd'hui partie des indispensables pour de nombreux joueurs, entre les purs chasseurs et ceux qui cherchent simplement des petits défis annexes une fois atteint les crédits de fin dans x jeu.



Seulement, les temps changent et Mike Ybarra (vice-président de la branche Xbox) a déclaré auprès du site Windows Central que des modifications devraient prochainement intervenir de ce coté. Le constructeur avait déjà mis en place le principe de « faux succès » (des défis annexes supplémentaires qui ne rapportaient rien au GamerScore, d'où le léger flop probablement), mais veut cette fois renforcer le système tout en indiquant clairement que les bases ne seront pas remplacées.



Pourquoi ce soudain intérêt au changement ? Tout simplement parce que l'époque tend de plus en plus vers l'eSport et la compétition, faisant que certains très gros joueurs (parfois renommés) ne peuvent avoir qu'un minuscule GamerScore car basant la majorité de leurs temps sur un unique produit, que ce soit Halo 5, Gears of War 4, Battlefield 1, Call of Duty ou Rocket League.



En bref, Microsoft veut désormais donner davantage de visibilité à ce genre de joueur dans le système de succès avec une nouvelle fonctionnalité qui va « changer fondamentalement le concept ».



Pas plus d'indice pour le moment donc on vous laisse spéculer en attendant.