Charts Japon : DQXI maintient la cadence

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 31 juillet au 6 août 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.poursuit sa domination des charts avec désormais 2,6 millions au compteur pour les deux versions, donc en 9 jours, et sans compter le dématérialisé. Notons que le jeu devient officiellement le premier million-seller de la PS4 (FFXV est légèrement en dessous).- La jeune Switch parvient à maintenir quatre jeux dans le classement, dontqui deviendra le premier million-seller de la machine d'ici la fin du mois si le rythme se poursuit. Avec le dématérialisé, deux possesseurs de Switch sur trois possèdent le jeu.- Alors que le sixième épisode s'en était sorti avec les honneurs (200.000 au lancement),fait lui le plus mauvais démarrage de la série, laissant potentiellement entendre que cette tranche spin-off arrive déjà en bout de course.fut le premier jeu occidental de l'histoire à avoir franchi le million d'exemplaires au Japon (encore aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main). Mais avec 30.000 ventes,n'aura finalement attiré ni les nostalgiques, ni les plus jeunes.(3DS)