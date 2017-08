PS4 : premiers détails de la MAJ 5.00 PS4 : premiers détails de la MAJ 5.00

La PlayStation 4 s'apprête à passer l'étape de la MAJ 5.00 et comme chaque chiffre rond, cette update apportera son lot d'ajouts dont voici un premier aperçu fourni par Eurogamer, potentiellement encore incomplet.



- Stream sur Twitch en 1080p/60FPS (sur PS4 Pro).

- Modifications dans le système de compte principal et secondaires.

- Possibilité de suivre le contenu d'un utilisateur (sans forcément qu'il soit sans sa liste d'ami).

- Davantage d'options pour le contrôle parental (dont une application dédiée), et possibilité d'avoir plusieurs comptes « adultes ».

- Affichage des commentaires spectateurs en stream lors des sessions VR

- MAJ de l'application PlayStation App

- Possibilité pour les développeurs de bénéficier d'un support pour faciliter les chantiers des versions GOTY (notamment quand les extensions et MAJ sont directement fournies sur disque).

- Ajouts de multiples langues (Thaïlandais, Tchèque, Vietnamien…)



Nous ne connaissons pas encore la date de sortie pour cette MAJ.