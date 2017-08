Activision : après le succès de Crash Trilogy, le retour d'autres IP en réflexion Activision : après le succès de Crash Trilogy, le retour d'autres IP en réflexion

2017 n'est pas encore terminé mais l'on retiendra à coup sûr de cette année l'énorme succès surprise de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, poussant Activision à aujourd'hui avouer que les ventes dépassent très largement tous leurs objectifs.



L'éditeur rajoute qu'ils sont du coup en train de préparer l'avenir avec d'anciennes IP de leur catalogue (Spyro ?) et qu'au-delà des Remasters, les discussions sont déjà en cours pour d'éventuels nouveaux épisodes bien inédits, même si rien n'est encore confirmé pour le moment.



Et en restant du coté du plus gros éditeur mondial, sachez :



- La bêta de Destiny 2 a attiré plus de monde que le 1.

- Le nombre de précommandes est supérieur au premier.

- Les réservations de Call of Duty WW2 sont apparemment très élevées.