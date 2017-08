Rocket League : la chasse aux insultes Rocket League : la chasse aux insultes

Comme une bonne partie des jeux online à succès, Rocket League est en partie touché par ceux qui oublient que tout cela n'est qu'un jeu et qui ne peuvent donc s'empêcher au premier couac venu d'évoquer l'éventuel métier des génitrices, quand ce n'est pas des insultes purement raciales.



Profitant du fait que tout cela se passe généralement par texte (la plupart des joueurs n'utilisent pas de micro dans ce titre), Psyonix annonce enfin prendre les mesures adéquates avec l'actuel construction d'un nouveau système qui va repérer automatiquement des insultes, avec pour l'heure 20 mots recensés ainsi que leurs variantes, généralement pour également contrer ceux qui s'amusent à mettre des espaces, du genre « fu ck ».



La liste grandira et bien entendu, toute la tactique du développeur sera de ne jamais dévoiler la liste pour ne laisser aucune chance aux personnes visées, et à force d'insultes, voici les « punitions » fournis :



- D'abord un ban de 24h

- En cas de récidive, on passe à 72h

- Ensuite une semaine

- Et enfin le compte banni définitivement



Le système mettant du temps à se mettre en place et certains étant spécialistes pour trouver toujours de nouvelles insultes, Psyonix se permet d'ajouter que l'option pour « Signaler le joueur » est toujours présente. Les joies de la délation.



UPDATE



Mais ce n'est pas tout finalement !



Conscient que tous les joueurs ne sont pas fans du dialogue entre inconnus, Psyonix donne enfin la possibilité d'échanger soi-même vos meilleurs objets contre les plus rares :



- 5 items type Super Rare (tous) contre 1 type Importé (châssis ou boost)

- 5 items type Importé (tous) contre 1 type Exotique (roues uniquement)