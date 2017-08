Rime : la date de sortie sur Switch Rime : la date de sortie sur Switch

On l'avait presque oublié mais Tequila Works vient nous rappeler que Rime doit encore sortir sur Nintendo Switch et annonce donc un lancement pour le 17 novembre pour 34,99€ en dématérialisé, et 44,99€ en version boîte, soit dans ce deuxième cas 10€ plus cher qu'ailleurs mais en ajoutant l'OST en format numérique.



En voici un trio d'images en attendant un trailer.