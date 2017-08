Dynasty Warriors 9 aussi sur PC & One Dynasty Warriors 9 aussi sur PC & One

Comme souvent (mais pas forcément toujours, preuve avec NiOh), l'exclusivité PlayStation 4 de Dynasty Warriors 9 ne sera valable au Japon, Koei Tecmo confirmant qu'à son arrivée en occident, des versions PC via Steam et Xbox One seront également au programme.



On n'en connaît pas la date pour autant, déjà qu'il faut se contenter d'un vague Hiver 2017 pour l'archipel.