GTA Online : un succès toujours plus grand GTA Online : un succès toujours plus grand

A ceux qui se demandent encore quand Grand Theft Auto VI arrivera, on a encore une preuve que Take-Two n'a aucune raison de se presser, l'éditeur annonçant que les revenus de Grand Theft Auto Online (basé sur divers micro-paiements) ont été plus forts que jamais au dernier trimestre recensé, donc du 1er avril au 30 juin 2017.



Lancé en 2013 (d'abord sur PS3 et 360), GTA V fait depuis toujours partie des squatteurs de charts, étant par exemple la meilleure vente UK de l'année en cours (pour le moment), et faisant mieux sur certains territoires qu'en 2016. Increvable, pour un titre qui on le rappelle a dépassé en mai dernier la barre des 80 millions d'exemplaires (mixant exemplaires livrés et ventes dématérialisées).