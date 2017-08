Charts Japon : gros boost du marché hardware

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 24 au 30 juillet 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Environ 330.000 machines vendues en une semaine au Japon, voilà qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps si l'on excepte les périodes de noël et bien évidemment les semaines de lancement d'une machine. Il y eut un suspense du podium jusqu'à la fin mais c'est finalement la 3DS qui remporte très largement la victoire, en profitant pour passer le cap des 23 millions. Derrière, la PS4 ne rougit pas avec presque 100.000 unités de plus au compteur et la surprise vient indéniablement de la Switch qui, non concernée pour l'heure par, affiche quand même un très gros score grâce au réassort de Nintendo.Dans les tréfonds que n'a pas encore atteint la PS Vita, évoluant pour l'heure dans le purgatoire, discutent tranquillement les trois derniers qui admirent la fête au loin, la PS3 se la jouant vétéran de guerre, la Wii U assumant le fait d'être tombé en première ligne, et la One estimant avec ironie que rien n'est perdu car elle fait pour l'heure mieux qu'en 2016.