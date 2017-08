Dissidia Final Fantasy : 4 persos de plus en approche Dissidia Final Fantasy : 4 persos de plus en approche

Square Enix nous prévient que le prochain personnage à intégrer le casting de Dissidia Final Fantasy sera dévoile le 7 août via NicoNico, sachant que l'on aura une présentation de ce type chaque mois jusqu'en novembre (soit quatre combattants).



Un visuel teaser montrant la silhouette regroupant les quatre persos a été dévoilée, laissant les fans rapidement deviner qu'on aura donc droit à Golbez, Ultimecia, Jecht et Cloud of Darkness.



Sauf nouvelle annonce dans les semaines précédant le lancement sur PlayStation 4 (début 2018 sans plus de précisions), le casting du Day One devrait donc proposer 28 personnages listés ci-dessous.



Warrior of Light (FFI)

Firion (FFII)

Onion Knight (FFIII)

Cecil Harvey (FFIV)

Bartz Klauser (FFV)

Terra Branford (FFVI)

Cloud Strife (FFVII)

Squall Leonhart (FFVIII)

Zidane Trival (FFIX)

Tidus (FFX)

Shantotto (FFXI)

Vaan (FFXII)

Lightning (FFXIII)

Y'Shtola (FFXIV)

Noctis (FFXV)



Garland (FFI)

Empereur Mateus (FFII)

Cloud of Darkness (FFIII)

Golbez (FFIV)

Kain Highwind (FFIV)

Exdeath (FFV)

Kefka (FFVI)

Sephiroth (FFVII)

Ultimecia (FFVIII)

Kuja (FFIX)

Jecht (FFX)



Ramza Beoulve (FF Tactics)

Ace (FF Type-0)